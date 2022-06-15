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أنقرة: ننتظر ردا من روسيا على مقترح لتنظيم ممر للحبوب الأوكرانية

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أنقرة: ننتظر ردا من روسيا على مقترح لتنظيم ممر للحبوب الأوكرانية
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صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأن تركيا تنتظر من روسيا ردا على مبادرة لتنظيم ممر لنقل الحبوب من أوكرانيا.

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ونقلت صحيفة "ميليت" عن تشاووش أوغلو قوله: "بالنسبة لمسألة ممر الحبوب، فنحن في انتظار رد من روسيا. وأوضحنا أن خطة الأمم المتحدة (بشأن نقل الحبوب) تعد عاملة. إذا استطاع الطرفان التوصل إلى تفاهم متبادل، فبإمكانهما القدوم إلى إسطنبول لمناقشة التفاصيل".

وأشار رئيس الدبلوماسية التركية إلى أنه وفقا للخطة التي تجري مناقشتها حاليا، "تطهير البحر من الألغام غير مطلوب"، مضيفا في هذا السياق قوله: "يمكن وضع خط النقل في المناطق التي لا توجد بها ألغام".

يشار إلى أن مسألة إقامة "ممر حبوب"، نوقشت يوم 8 يونيو في المباحثات بأنقرة بين وزير الخارجية، الروسي سيرغي لافروف، ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

المصدر: تاس

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