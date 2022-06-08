مسؤول أوكراني: تركيا لا تستطيع ضمان حماية صادرات الحبوب الأوكرانية

أعلن رئيس اتحاد تجار الحبوب الأوكرانيين رفضه جهود تركيا للتفاوض مع روسيا على اتفاق يسمح باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية، قائلا إن أنقرة تفتقر إلى القدرة على أن تكون ضامنا لذلك.

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وقال رئيس اتحاد الحبوب الأوكراني، سيرهي إيفاشينكو، إن "تركيا ليست لديها قوة كافية في البحر الأسود لضمان أمن البضائع والموانئ الأوكرانية".

وأضاف أن أوكرانيا تود لو أن سفن الناتو تدخل البحر الأسود وأن تكون هي الضامنة.

وجاء التعليق في أعقاب محادثات بين تركيا وروسيا حول إنشاء ممر بحري آمن في البحر الأسود لأوكرانيا لتصدير الحبوب وسط أزمة الغذاء العالمية المتصاعدة.

المصدر: "أسوشيتد برس"