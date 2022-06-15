مدافع وصواريخ ساحلية وذخائر.. بايدن يعلن عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 1 مليار دولار

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن نية واشنطن تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، تضم أسلحة مدفعية ومنظومات صواريخ ساحلية وذخائر بقيمة 1 مليار دولار.

وأعرب بايدن في اتصال بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عن تزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب أوكرانيا، مضيفا: "أبلغت الرئيس زيلينسكي أن الولايات المتحدة ستقدم 1 مليار دولار أخرى كمساعدة أمنية لأوكرانيا، بما في ذلك أسلحة مدفعية إضافية وأسلحة دفاعية ساحلية، بالإضافة إلى ذخيرة للمدفعية وأنظمة الصواريخ المتقدمة التي يحتاجها الأوكرانيون لدعم عملياتهم الدفاعية في دونباس".

وأضاف بايدن: "كما ناقشنا جهود وزير (الدفاع لويد) أوستن في بروكسل اليوم لتنسيق الدعم الدولي الإضافي للقوات المسلحة الأوكرانية".

كما أعلن بايدن عن 225 مليون دولار إضافية "كمساعدات إنسانية لمساعدة الناس داخل أوكرانيا، بما في ذلك لتوفير مياه الشرب، والإمدادات الطبية الضرورية والرعاية الصحية والغذاء والمأوى، والنقود للعائلات لشراء المواد الأساسية".

المصدر: RT