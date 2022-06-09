مسؤول: موسكو سترد بسرعة إذا تعرضت أراضيها للقصف بأسلحة بعيدة المدى

صرح رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا بشأن مسائل الأمن العسكري والإشراف على الأسلحة، قسطنطين غافريلوف، بأن موسكو سترد بسرعة إذا تعرضت للقصف باستخدام أنظمة أسلحة بعيدة المدى.

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وقال غافريلوف لقناة "روسيا-24"، اليوم الخميس: "نشير بشكل خاص إلى إمدادات مدافع الهاوتزر بعيدة المدى والأنظمة الصاروخية من طراز "HIMARS" التي تهدد ليس فقط أمن دونباس بل وروسيا نفسها. وأوضحنا موقف روسيا بوضوح: إذا تعرضت روسيا للقصف باستخدام أنظمة أسلحة بعيدة المدى، فسيكون ردنا سريعا على مراكز اتخاذ القرارات".

وأشار الدبلوماسي إلى أنه قد ظهرت في شبكة الإنترنت مقترحات حول بيع أنظمة "جافلين" التي تلقتها أوكرانيا من الولايات المتحدة. وعبر عن اعتقاده بأنه يحدث بمشاركة القيادة السياسية العسكرية الأوكرانية.

وتابع أن التصريحات الأوكرانية أن كييف لن تستخدم أنظمة "HIMARS" لقصف الأراضي الروسية لا ثقة بها.

وأعلنت السلطات الأمريكية في الأسبوع الماضي عن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل توريد أنظمة "HIMARS" الصاروخية والذخيرة لها. وستحتوي الدفعة الأولى على 4 منظومات من هذا الطراز.

وفي وقت سابق ذكرت الإدارة الأمريكية أن مدى صواريخ أنظمة "HIMARS" خفيفة الوزن التي يتم نقلها إلى كييف، وهي المثبتة على هيكل بعجلات، لن تتجاوز 80 كم. أشارت واشنطن إلى أن أوكرانيا قدمت ضمانات لها بعدم استخدام أنظمة الصواريخ الأمريكية ضد أهداف في روسيا. من جهتها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن تأكيدات كييف بهذا الشأن لا قيمة لها ولا يمكن الوثوق بها.

المصدر: تاس