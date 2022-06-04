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واشنطن تحذر كييف من استخدام صواريخ HIMARS الأمريكية في استهداف الأراضي الروسية

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واشنطن تحذر كييف من استخدام صواريخ HIMARS الأمريكية في استهداف الأراضي الروسية
Legion-Media Esther Moreno
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أكد الدبلوماسي الأمريكي، ماثيو برايزا، أن سلطات كييف تدرك أنه إذا تم استخدام راجمات HIMARS الصاروخية الأمريكية لضرب الأراضي الروسية، فإن تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا سيتوقف.

وأضاف برايزا: "كما قال وزير الخارجية بلينكين قبل أيام في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ، هناك علاقة ثقة قوية بين الحكومتين الأمريكية والأوكرانية، وواشنطن واثقة من أن أوكرانيا لن تستخدم هذه الصواريخ لقصف الأراضي الروسية. وأنا متأكد من ذلك أيضا... يفهم الأوكرانيون أنهم إذا استخدموا هذه الأسلحة لقصف أراضي روسية، والتي طلبوها بشدة من الولايات المتحدة، سيتوقف تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا فورا".

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وأعرب عن ثقته في أن توفير أنظمة HIMARS لأوكرانيا لن يستخدم من قبل الجانب الروسي "ذريعة لإثارة الصراع".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل راجمات HIMARS الصاروخية بعيدة المدى، عوّلت كييف والناتو عليها كثيرا "في قلب موازين الحرب في أوكرانيا".

وبلغت قيمة الأسلحة والمساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا حتى الآن 53 مليار دولار، فيما يستمر الاتحاد الأوروبي والناتو في إمداد قوات كييف بالأسلحة والعتاد، وتقديم المساعدات اللوجيستية والمالية لها.

المصدر: نوفوستي

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