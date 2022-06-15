وزيرة إسرائيلية تعلن عن خطوة جديدة لـ"تعزيز العلاقات" مع مصر

أكدت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميراف ميخائيلي، أن معبر "طابا" الحدودي بين إسرائيل ومصر سيفتح على مدار 24 ساعة يوميا، وعلى مدار 7 أيام في الأسبوع، اعتبارا من 3 يوليو القادم.

وأوضحت ميراف ميخائيلي قائلة: "بعد عمل دؤوب لوزارة المواصلات وهيئة المطارات، سيتم فتح معبر طابا في كافة أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة يوميا..هذه الخطوة ستقلل من الازدحامات وستتيح للمصطافين في شبة جزيرة سيناء وكل من يحتاج اجتياز الحدود في كل وقت.. خطوة أخرى في تعزيز علاقاتنا مع جارتنا وحليفتنا..مصر..أتمنى لكم عطلة سعيدة".

هذا وكشفت القائمة "الموحدة" في الكنيست أن "هذه الخطوة جاءت بعد طلب من رئيس الحزب، منصور عباس، لتسهيل مرور السياح المسلمين من المعبر خلال عيد الاضحى وتقليل الازدحام عنده".

المصدر: "I24"