 
مباشر

الرئيس الإسرائيلي يرد على التهديدات الإيرانية ويتعود "بالوصول إلى أي مكان" لحماية الإسرائيليين

أخبار العالم

الرئيس الإسرائيلي يرد على التهديدات الإيرانية ويتعود
Gettyimages.ru
الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرصوغ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t8cg

علّق الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ على التهديدات الإيرانية باستهداف مسؤولين إسرائيليين، مؤكدا أن "الذراع الإسرائيلي سيصل إلى أي مكان بحماية مواطنيه".

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن هرتضوغ قوله إن "الذراع الإسرائيلي سيصل إلى أي مكان يوجد فيه مواطنون إسرائيليون لحمايتهم"، وذلك ردا على أي تهديدات إيرانية.

إقرأ المزيد
هيئة الأمن القومي الإسرائيلي تدعو الإسرائيليين المتواجدين في تركيا لا سيما اسطنبول إلى المغادرة فورا
هيئة الأمن القومي الإسرائيلي تدعو الإسرائيليين المتواجدين في تركيا لا سيما اسطنبول إلى المغادرة فورا

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أعلن أن "إسرائيل ستمارس القوة في كل مكان بالعالم من أجل حماية مواطنيها"، وذلك بعد تقارير حول هجمات إيرانية محتملة على إسرائيليين بتركيا.

المصدر: "سبوتنيك" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا