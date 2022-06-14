الرئيس الإسرائيلي يرد على التهديدات الإيرانية ويتعود "بالوصول إلى أي مكان" لحماية الإسرائيليين

علّق الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ على التهديدات الإيرانية باستهداف مسؤولين إسرائيليين، مؤكدا أن "الذراع الإسرائيلي سيصل إلى أي مكان بحماية مواطنيه".

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن هرتضوغ قوله إن "الذراع الإسرائيلي سيصل إلى أي مكان يوجد فيه مواطنون إسرائيليون لحمايتهم"، وذلك ردا على أي تهديدات إيرانية.

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وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أعلن أن "إسرائيل ستمارس القوة في كل مكان بالعالم من أجل حماية مواطنيها"، وذلك بعد تقارير حول هجمات إيرانية محتملة على إسرائيليين بتركيا.

المصدر: "سبوتنيك" + RT