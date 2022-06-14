إيران تعلن عن تفويج 2500 زائر يوميا إلى العتبات المقدسة بالعراق عبر الحدود البرية

أعلنت السلطات الإيرانية عن الاتفاق مع العراق على تفويج 2500 زائر يوميا الى العتبات المقدسة بالعراق عبر الحدود البرية.

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وخلال لقاء وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، حسن ناظم، قال رئيس منظمة الحج والزيارة في إيران، صادق حسيني: "لقد تقرر بموافقة المعنيين فتح الحدود البرية العراقية الأسبوع المقبل، بعد أن كانت قد اغلقت بسبب جائحة كورونا".

وأكمل حسيني: "تم الاتفاق مع العراق على تفويج 2500 زائر يوميا الى العتبات المقدسة بالعراق عبر الحدود البرية، وسيرتفع هذا العدد تدريجيا إلى 15 ألف شخص يوميا، ومن المؤكد انه سيكون هنالك عدد لافت خلال مراسم مسيرة الأربعين".

من جهته، أوضح وزير الثقافة العراقي قائلا: "كان من طلبات المعنيين بالحج والزيارة الإيرانية زيادة صلاحية اختبار "PCR" الذي تم زيادته أيضا إلى 30 يوما حتى لا يواجه الزوار مشاكل خلال المناسبات الخاصة"، لافتا إلى قرار الحكومة العراقية الأسبوع الماضي بإعادة فتح الحدود البرية أمام الزوار.

وتابع: "بهذا القرار ستكون الحدود البرية مفتوحة أمام الزوار إلى جانب الحدود الجوية".

المصدر: "إيرنا"