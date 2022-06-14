هل يعتقد بايدن أن الأمير محمد بن سلمان هو المسؤول عن مقتل خاشقجي؟ ماذا قال البيت الأبيض؟

هل يعتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، هو المسؤول عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي؟ سؤال رفض البيت الأبيض الإجابة عنه أمس الاثنين.

إقرأ المزيد

وفي مطلع الرد على هذا السؤال، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير: "أعني لقد تحدثنا عن هذا من قبل..أعتقد أنه سئل (تقصد بايدن) هذا السؤال مباشرة الأسبوع الماضي..لذا، انظروا.. يركز الرئيس على إنجاز الأمور للشعب الأمريكي.. هذه هي المشاركة..قائد، ومشاركة من قائد إلى قائد في جميع أنحاء العالم..إنه يأخذ ذلك على محمل الجد، وهو يتعامل مع مسألة خدمة الشعب الأمريكي على محمل الجد".

وأضافت: "إذا قرر أن مصالح الولايات المتحدة في التعامل مع زعيم أجنبي وأن مثل هذه المشاركة يمكن أن تؤدي إلى نتائج، فسوف يفعل ذلك. وهكذا، كما سمعتمونا، كانت المملكة العربية السعودية شريكا للولايات المتحدة لأكثر من 80 عاما - شريكا مهما في مجموعة من المبادرات التي نعمل عليها، في المنطقة وحول العالم".

ليعيد الصحفي طرح السؤال: "فيما يتعلق بالسؤال الذي طرحته، هل يعتقد بايدن أن محمد بن سلمان كان مسؤولا عن مقتل خاشقجي؟ لتجيب المتحدثة باسم البيت الأبيض: "لقد أصدرنا - عندما تولى الرئيس الرئيس منصبه..كما تعلمون، قتل جمال خاشقجي كان شيئا أخذناه نحن وكثيرون آخرون حول العالم على محمل الجد.. هو - أصدر تقريرا مستفيضا عن مقتل خاشقجي، وقد وضعنا ما يسمى بـ "حظر خاشقجي" للتأكد من أن أي دولة تسعى إلى استخدام أدوات القمع ضد الأشخاص في الخارج الذين ينتقدون حكومتهم ستدفع الثمن.. لقد استخدمناه عدة مرات منذ ذلك الحين، وفرضنا عقوبات أو قيودا على التأشيرات على أكثر من 70 فردا وكيانا سعوديا، بما في ذلك قوة التدخل السريع التابعة للحرس الملكي السعودي.. كما أكدنا آنذاك كان من المهم أيضا إعادة توجيه العلاقات مع المملكة العربية السعودية وليس الاختطاف.. لذلك أخذنا ذلك على محمل الجد بشكل لا يصدق، وتحدث الرئيس عن هذا من قبل، وسأدع كلامه قائما".

المصدر: "البيت الأبيض"