برلين لم تؤكد زيارة المستشار شولتس إلى أوكرانيا

رفض نائب المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني ولفغانغ بوشنر، تأكيد أو نفي التقارير الإعلامية حول الاستعدادات لزيارة قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا لأوكرانيا.

وذكرت صحيفة "بيلد أم سونتاغ" الألمانية، السبت أن المستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يخططون لزيارة كييف.

وأفادت الصحيفة نقلا عن مصادر في الدوائر الحكومية الأوكرانية والفرنسية بأن الزيارة ستتم في 16 يونيو الجاري.

وقال بوشنر في إفادة صحفية يوم الاثنين "لا أستطيع الإبلاغ عن أي شيء جديد، ولا توجد أخبار في هذا الصدد".

المصدر: نوفوستي