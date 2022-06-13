موسكو لا تعارض إجراء حوار مع باريس بشأن القضايا الأمنية

قال أليكسي بارامونوف، مدير قسم أوروبا الأول في وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو لا تعارض إجراء محادثات جوهرية مع باريس على مستوى وزراء الخارجية بشأن القضايا الأمنية.

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وأضاف بارامونوف: "تدرك باريس بالفعل أن التكيف الحتمي لهيكل الأمن الأوروبي مع الحقائق الجديدة للعصر بدون روسيا أمر مستحيل ولا معنى له. وهذا أيضا اعترف به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعلن مؤخرا عن الحاجة إلى الحفاظ على الحوار مع روسيا من أجل إيجاد حل دبلوماسي للصراع وبناء توازن جديد من خلال الجهود المشتركة في مجال الأمن في أوروبا دون الانصياع لإغراءات الذل والانتقام".

وفي وقت سابق، قال ماكرون إنه لا ينبغي إذلال روسيا، لأنه سيأتي اليوم الذي ستتوقف فيه "الأعمال العدائية (القتالية) وستكون الدول قادرة على إيجاد طريق من خلال الدبلوماسية".

المصدر: نوفوستي