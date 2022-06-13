الخارجية الروسية: دور فرنسا المستقل في العالم آخذ في التآكل

قال مدير قسم أوروبا الأول في الخارجية الروسية أليكسي بارامونوف إن الدور المستقل لباريس في العالم غير واضح ويضيع في جوقة أصوات الآخرين، منوها بأن فرنسا لا تريد الإنصات لمخاوف روسيا.

وأضاف بارامونوف: "إننا نشهد بشكل أكثر وضوحا كيف أن دور فرنسا المستقل في العالم، وصوتها الفريد من نوعه والسابق في حل المشكلات العالمية ومواجهة التحديات العالمية الحقيقية، آخذ بالتآكل، وغالبا ما يضيع تماما في جوقة أصوات الآخرين".

وأوضح بارامانوف أن باريس ليست مستعدة للاستماع إلى مخاوف موسكو الأمنية، قائلا: "خصومنا الفرنسيون ليسوا مستعدين بعد للإنصات إلى تحذيراتنا والتي نادينا بها منذ سنوات عديدة، بشأن عدم جواز تجاهل المصالح الوطنية الروسية الأساسية، بما في ذلك في مجال الدفاع والأمن في أوروبا".

المصدر: نوفوستي