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أعضاء لجنة التحقيق باقتحام الكابيتول: الكشف عن أدلة كافية لاتهام ترامب

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أعضاء لجنة التحقيق باقتحام الكابيتول: الكشف عن أدلة كافية لاتهام ترامب
Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أعلن أعضاء لجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول بجلس النواب الأمريكي أنهم كشفوا عن أدلة كافية لوزارة العدل للنظر في توجيه اتهام جنائي غير مسبوق ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأوضحت اللجنة أن مدير حملة ترامب بيل ستيبين ضمن الشهود المقرر أن يدلوا بشهاداتهم في جلسة استماع يوم الاثنين، والتي تركز على "جهود ترامب لنشر أكاذيبه بشأن انتخابات مسروقة".

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وقال النائب آدم شيف عضو لجنة التحقيق الذي يقود أيضا لجنة الاستخبارات بمجلس النواب: "أود أن أرى وزارة العدل تحقق في أي ادعاء له مصداقية للنشاط الإجرامي من قبل ترامب".

وأضاف: "هناك إجراءات مؤكدة، وأجزاء من هذه السلسلة المختلفة من الجهود لإلغاء الانتخابات التي لا أرى أدلة تحقق فيها وزارة العدل".

وعقدت اللجنة جلستها العلنية الأولى الأسبوع الماضي، حيث عرض الأعضاء قضيتهم ضد ترامب لإظهار "كيف دفع الرئيس المهزوم بلا هوادة مزاعمه بشأن انتخابات مزورة على الرغم من أن العديد من المستشارين أخبروه بخلاف ذلك وكيف كثف خطة غير عادية لإلغاء فوز جو بايدن.

ومن المقرر الكشف عن أدلة إضافية في جلسات الاستماع هذا الأسبوع، التي ستظهر كيف أن "ترامب وعدد من مستشاريه تورطوا في جهد مكثف لنشر معلومات مضللة وضغطوا على وزارة العدل لتبني مزاعمه الزائفة وحثوا نائب الرئيس آنذاك مايك بنس على رفض ناخبي الولاية وحظر شهادة التصويت في السادس من يناير 2021".

وظل ستيبين مستشار ترامب منذ فترة طويلة بعيدا عن الأضواء نسبيا مقارنة بالعديد من الآخرين ممن هم في فلك الرئيس السابق.

في السابق شغل منصب المدير السياسي للبيت الأبيض والمدير الميداني الوطني لحملة ترامب لعام 2016.

المصدر: "أسوشيتد برس" 

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