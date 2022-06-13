 
مباشر

الولايات المتحدة.. مقتل شخصين وإصابة 4 إثر إطلاق نار داخل ملهى ليلي في ولاية إنديانا

أخبار العالم

الولايات المتحدة.. مقتل شخصين وإصابة 4 إثر إطلاق نار داخل ملهى ليلي في ولاية إنديانا
Gettyimages.ru
الولايات المتحدة.. مقتل شخصين وإصابة 4 إثر إطلاق نار داخل ملهى ليلي في ولاية إنديانا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t7y8

قالت الشرطة الأمريكية إن شخصين قتلا وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار في ملهى ليلي في ولاية إنديانا في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وأوضحت الشرطة أن إطلاق نار وقع في الساعة 2 صباحا في ملهى "بلايوس"، في مدينة غاري، نحو 25 ميلا جنوب مدينة شيكاغو.

وقالت إن إطلاق النار خلف قتيلين، رجل يبلغ من العمر 34 عاما وامرأة تبلغ من العمر 26 عاما، أعلن عن وفاتهما بعد نقلهما إلى مستشفى محلي، على ما نقلت قناة "إيه بي سي نيوز".

كما خلف الهجوم 4 مصابين آخرين من بينهم واحد في حالة حرجة.

ولم تكشف السلطات عن أسماء الضحايا أو معلومات حول مطلق النيران.

ويأتي إطلاق النار هذا وسط موجة من أعمال العنف بالأسلحة النارية وإطلاق النار الجماعي، وقعت إحداها في نهاية الأسبوع الماضي بالقرب من ملهى ليلي في ولاية تينيسي، وخلفت 3 قتلى و14 مصابا.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا