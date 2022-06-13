الولايات المتحدة.. مقتل شخصين وإصابة 4 إثر إطلاق نار داخل ملهى ليلي في ولاية إنديانا

قالت الشرطة الأمريكية إن شخصين قتلا وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار في ملهى ليلي في ولاية إنديانا في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وأوضحت الشرطة أن إطلاق نار وقع في الساعة 2 صباحا في ملهى "بلايوس"، في مدينة غاري، نحو 25 ميلا جنوب مدينة شيكاغو.

وقالت إن إطلاق النار خلف قتيلين، رجل يبلغ من العمر 34 عاما وامرأة تبلغ من العمر 26 عاما، أعلن عن وفاتهما بعد نقلهما إلى مستشفى محلي، على ما نقلت قناة "إيه بي سي نيوز".

كما خلف الهجوم 4 مصابين آخرين من بينهم واحد في حالة حرجة.

ولم تكشف السلطات عن أسماء الضحايا أو معلومات حول مطلق النيران.

ويأتي إطلاق النار هذا وسط موجة من أعمال العنف بالأسلحة النارية وإطلاق النار الجماعي، وقعت إحداها في نهاية الأسبوع الماضي بالقرب من ملهى ليلي في ولاية تينيسي، وخلفت 3 قتلى و14 مصابا.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية