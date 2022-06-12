ستولتنبرغ: قمة مدريد ليست الموعد النهائي لتلبية مطالب تركيا بشأن انضمام فنلندا والسويد للناتو

أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أنه يود أن يحل المشكلات القائمة في الطريق نحو انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، بأسرع وقت ممكن.

إقرأ المزيد

وأكد ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفنلندي، ساولي نيينيستيو، في فنلندا، اليوم الأحد: "ما زلت أهدف إلى حل هذه المسألة بأسرع ما يمكن".

وأضاف أنه ليس من المهم ما إذا كان الطرفان سينجحان في حل هذه المشكلات قبل قمة الناتو الذي سيعقد في أوخر يونيو الجاري في مدريد.

وأضاف: "قمة مدريد لم تكن موعدنا النهائي".

من جانبه قال الرئيس الفنلندي، ساولي نيينيستيو، أن معارضة تركيا لانضمام بلاده إلى الناتو كانت مفاجئة بالنسبة له، متابعا: "كنت مدهشا بموقف تركيا، لكنه يجب علينا أن نقف موقفا جديا من المسائل التي تعبر تركيا عن قلقها فيها".

ودقق: "نأمل في إيجاد حل مقبول للجميع".

المصدر: تاس