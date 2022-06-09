ستولتنبرغ يلغي زيارته إلى برلين

قال المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الألمانية إن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، ألغى لأسباب ما زيارته إلى برلين حيث كان من المخطط أن يلتقي، المستشار أولاف شولتس.

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وأعلن المكتب: "أبلغ الأمين العام لحلف الناتو أنه ألغى بشكل غير متوقع زيارته إلى برلين".

وإضافة إلى لقاء شولتس كان من المتوقع أن يجري ستولتنبرغ لقاء مع وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبريخت.

من جهتها نقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم الناتو قوله إن ستولتنبرغ ألغى أيضا زيارته المخططة إلى بوخارست، مضيفة أن أسباب ذلك تعود إلى إصابته بمرض الهربس النطاقي. وأوضح المصدر: "سيجري الأمين العام محادثاته المخططة مع ألمانيا (ورومانيا) عن بعد وليس حضوريا"، متابعا: "تمت إصابته بمرض الهربس النطاقي الذي قد يظهر بعد الإصابة بفيروس كورونا. ويعمل (ستولتنبرغ) من منزله".

وحصل ستولتنبرغ على نتيجة إيجابية لاختبار فيروس كورونا في منتصف مايو الماضي.

المصدر: نوفوستي