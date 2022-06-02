بايدن: ندعم توسع الناتو بما يراعي مصالح جميع الحلفاء

أكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أبلغ الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ في اجتماع شخصي، بأنه "سيدعم عملية توسع سريعة للحلف بما يراعي المصالح الأمنية لجميع الحلفاء".

وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض: "خلال المحادثات رحبت الأطراف بمحاولات فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو، وأعرب الرئيس بايدن عن دعمه القوي لجهود الأمين العام ستولتنبرغ لتسهيل عملية انضمام سريعة تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لجميع الحلفاء".

وأضاف: "ناقش الطرفان في واشنطن الاستعدادات لقمة الحلف المقرر عقدها في أواخر يونيو المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد، وقضايا تعزيز إمكانات الناتو الدفاعية واحتواء روسيا"، فضلا عن مجموعة واسعة من المواضيع العالمية من "تغير المناخ إلى الأمن في الفضاء الإلكتروني".

ويقوم الأمين العام لحلف الناتو هذه الأيام بزيارة إلى واشنطن، حيث أجرى في وقت سابق اليوم محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.

المصدر: "نوفوستي"