اجتماع وزاري لمنظمة التجارة العالمية

يفتتح الاجتماع الوزاري الأول لمنظمة التجارة العالمية منذ أكثر من 4 سنوات اليوم الأحد على أمل التوصل إلى اتفاقات بشأن صيد الأسماك وبراءات الاختراع المتعلقة باللقاحات ضد كوفيد-19.

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ومن الآمال المعلقة على اجتماع هيئة القرار العليا هذه في المنظمة، أن تساهم في إيجاد مخرج لخطر حدوث أزمة غذائية ناجمة عن العملية الروسية في أوكرانيا.

واتهم نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون التجارة فالديس دومبروفسكيس موسكو باستخدام "الغذاء والحبوب كسلاح في الحرب".

وستكون الحرب حاضرة بقوة في تصريحات الوزراء اليوم الأحد وطوال المؤتمر.

المصدر: أ ف ب