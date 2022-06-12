نائب بولندي بالبرلمان الأوروبي يدعو لتزويد كييف بالأسلحة النووية

قال وزير الخارجية البولندي السابق وعضو البرلمان الأوروبي الحالي رادوسلاف سيكورسكي إنه يتعين على الحكومات الغربية تزويد كييف بالأسلحة النووية لتعزيز قدراتها الدفاعية.

وأضاف لقناة "Espresso TV"، أن كييف تخلت عن إمكاناتها النووية بعد توقيع مذكرة بودابيست في عام 1994، قائلا: "اليوم، لا يزال الروس والبعض يقولون إن هذه لم تكن ضمانات، لكن الجميع أدرك بعد ذلك أن أوكرانيا في مقابل ذلك ستكون دولة مستقلة داخل الحدود التي أنشئت منذ الاتحاد السوفيتي. ولكن بما أن روسيا انتهكت مذكرة بودابست هذه، أعتقد أننا، بصفتنا الغرب، سيكون لنا الحق في منح أوكرانيا رؤوسا نووية حتى تتمكن من حماية استقلالها".

بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ورثت كييف ترسانة نووية كبيرة. ومع ذلك، في عام 1994، وقعت أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا على مذكرة بودابست، التي كانت بمثابة اتفاقية دولية بشأن الضمانات الأمنية فيما يتعلق بانضمام أوكرانيا إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وبحسب البيان، فقد تم القضاء على الترسانة النووية الموجودة على الأراضي الأوكرانية، وتعهدت القوى النووية بضمان أمن كييف.

المصدر: نوفوستي