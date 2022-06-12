تشومسكي يشبه انضمام أوكرانيا للناتو بـ"مخطط بارباروسا" بالنسبة لروسيا

قال المؤرخ والفيلسوف الأمريكي نعوم تشومسكي، إن إمكانية انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي قد تشكل خطرا على روسيا يوازي خطر تكرار خطة بربروسا، وذلك بسبب الخصوصية الجغرافية.

ولفت تشومسكي في مقابلة مع "منظمة ماساتشوستس للسلام" (Massachusetts Peace Action)، إلى أن عدم وجود حواجز طبيعية كبيرة بين الدول، يمكن افتراضيا استخدامها لغزو الأراضي الروسية.

واستحضر المؤرخ الأمريكي الغزو النازي لروسيا، مشيرا إلى أن "الغزو النازي اجتاح أراضي أوكرانيا، حيث لا توجد حدود دفاعية بين كييف وموسكو، وسط امتداد السهول المنبسطة".

ووفقا له، فإن جميع القادة الأمريكيين يدركون جيدا أن أوكرانيا تمثل خطا أحمر لروسيا.

وقال المؤرخ: "بالنظر إلى الخريطة يمكننا أن نتذكر التاريخ الحديث: عملية بارباروسا، وسيتضح أمامنا تماما لماذا لم يسمح (ميخائيل) غورباتشوف أو أي زعيم روسي آخر لأوكرانيا وجورجيا بالانضمام إلى الناتو".

تجدر الإشارة إلى أن "بارباروسا" هو الاسم الرمزي الذي أطلقته دول المحور على عملية غزو الاتحاد السوفيتي، حيث بدأ الهجوم في 22 يونيو 1941 بمشاركة 4.5 مليون جندي من المحور على جبهة بطول 2900 كم.

وسميت العملية باسم "بارباروسا" نسبة إلى الإمبراطور الألماني فريدريك الأول بارباروسا.

المصدر: نوفوتي