خلال العمليات العسكرية شمالي العراق.. تركيا تعلن عن مقتل 4 من جنودها

قالت تركيا إن 4 من جنودها قتلوا خلال العمليات الجارية ضد الفصائل الكردية شمالي العراق.

إقرأ المزيد

وأعلنت وزارة الدفاع اليوم الأحد، عن مقتل 4 من الجنود جراء انفجار عبوة ناسفة شمالي العراق، ونشرت أسماء وصور القتلى.

وفي وقت سابق، أعلنت أنقرة عن إطلاق عملية "المخلب القفل" ضد حزب العمال الكردستاني والفصائل الموالية له شمالي العراق، والتي تصنفها تركيا ككيانات إرهابية.

وتعلن وزارة الدفاع التركية عن مقتل مسلحين فضلا عن جنود بين الحين والآخر خلال العملية.

من جهتها، دانت الرئاسة العراقية العملية العسكرية التركية، واعتبرتها انتهاكا لسيادة العراق وتهديدا لأمنه القومي.

وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في تصريحات له، إن العملية تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızda vatani görevini yapacak 2022 Yılı Mayıs Ayı Celbi 1’inci Grup Mükellef Erlerin yemin töreni Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında icra edildi.#MSBpic.twitter.com/mp1LOlesKE — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 12, 2022

المصدر: سبوتنيك