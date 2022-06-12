خبير إيطالي يدعو الغرب للموافقة على تقديم تنازلات إقليمية لروسيا

قال عالم الاجتماع الإيطالي، أليساندرو أورسيني، إنه يجب على الدول الغربية الموافقة على تقديم تنازلات إقليمية لصالح روسيا لتجنب مواصلة التصعيد في أوكرانيا.

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وعبر أورسيني في حديث لقناة "La7" عن اعتقاده أنه من أجل التسوية السلمية يجب على الغرب التوقف عن "إظهار قوته" وإرسال الأسلحة التي "ستضرب الروس"، قائلا: "يجب علينا حاليا العمل على التسوية الدبلوماسية وكما قلت منذ البداية ومثلما قاله العديد من الآخرين، يجب علينا الموافقة على تقديم تنازلات إقليمية لموسكو وذلك لسبب بسيط وهو أنه قد تمت الموافقة عليها".

وذكر أنه قد تم إنشاء ممر لسكك الحديد وحركة السيارات بين دونباس وشبه جزيرة القرم.

وتابع: "يجب أن نفهم أن الغرب يتحمل مسؤولية معنوية هائلة لما قد يحدث في أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي