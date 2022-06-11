 
مباشر

إيطاليا.. العثور على آخر جثتين من أصل 7 بموقع تحطم مروحية

أخبار العالم

إيطاليا.. العثور على آخر جثتين من أصل 7 بموقع تحطم مروحية
العثور على الجثتين المتبقيتين من أصل 7 بموقع تحطم مروحية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t7pw

عثرت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، على الجثتين المتبقيتين من أصل 7 بموقع تحطم مروحية في إقليم توسكانا الإيطالي.

وتحطمت طائرة مروحية فقدت الخميس الماضي في منطقة جبلية غير مأهولة بين إقليم توسكانا ومنطقة إميليا رومانيا، وعلى متنها 4 أتراك و لبنانيان إضافة إلى قائدها إيطالي الجنسية.

وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية أنه "عثر رجال الإنقاذ على الجثتين المتبقيتين، ولا يوجد ناجون من ركاب المروحية السبعة، وهم طيار من فينيتو وستة ركاب، أربعة من الجنسية التركية واثنان لبنانيان، كانا في رحلة عمل في إيطاليا".

المصدر: "أنسا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا