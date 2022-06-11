إيطاليا.. العثور على آخر جثتين من أصل 7 بموقع تحطم مروحية

عثرت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، على الجثتين المتبقيتين من أصل 7 بموقع تحطم مروحية في إقليم توسكانا الإيطالي.

وتحطمت طائرة مروحية فقدت الخميس الماضي في منطقة جبلية غير مأهولة بين إقليم توسكانا ومنطقة إميليا رومانيا، وعلى متنها 4 أتراك و لبنانيان إضافة إلى قائدها إيطالي الجنسية.

وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية أنه "عثر رجال الإنقاذ على الجثتين المتبقيتين، ولا يوجد ناجون من ركاب المروحية السبعة، وهم طيار من فينيتو وستة ركاب، أربعة من الجنسية التركية واثنان لبنانيان، كانا في رحلة عمل في إيطاليا".

فيديو من داخل المروحية المدنية قبل سقوطها في إيطاليا pic.twitter.com/mbjZnXaLia — Lebanon 24 (@Lebanon24) June 11, 2022

المصدر: "أنسا"