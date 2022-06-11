أنقرة تعرب عن تفاؤلها بشأن إنشاء ممر بحري لتوريد الحبوب الأوكرانية

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن أنقرة متفائلة بشأن إنشاء ممر بحري آمن لتوريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.

ونقلت قناة "هابرتورك" عن وزير الدفاع قوله: "نريد استكمال هذا العمل في أسرع وقت ممكن، نحن نتفاوض بنشاط مع روسيا وأوكرانيا. لدى هذه الأطراف بعض التحفظات، ونعمل على حلها. نحن متفائلون بهذا الأمر".

وبحسب وزير الدفاع التركي تجري المحادثات حول قضايا تطهير الموانئ الأوكرانية من الألغام، ومرافقة السفن بعد مغادرة البحر على طول ممرات معينة إلى منطقة التجمع بواسطة السفن الحربية الروسية، وتطهير البحر من الألغام المحتملة"، مضيفا أنه من المفضل توفير المزيد من الحراسة الآمنة للسفن التجارية التي تحمل الحبوب من قبل البحرية التركية.

وبحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، مسألة إنشاء "ممر الحبوب" في 8 يونيو خلال اجتماعهما في أنقرة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق إن موسكو ستضمن مرور السفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية دون عوائق إذا قامت كييف بتطهير موانئها من الألغام، كما أكد أنه يمكن أن تضمن روسيا تصدير البضائع عبر الموانئ التي تسيطر عليها روسيا مثل بيرديانسك وماريوبول.

المصدر: تاس