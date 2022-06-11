الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في طهران (فيديوهات)

استقبل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، نظيره الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في قصر سعد آباد بطهران.

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ويأتي ذلك ضمن إطار زيارة مادورو على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى إلى طهران، لإجراء محادثات مع نظيره الإيراني، والمشاركة في اجتماع وفدي البلدين رفيعي المستوى.

وأمس الجمعة، وصل نيكولاس مادورو إلى العاصمة طهران، حيث أكد أن إيران وفنزويلا، "رائدتا بناء النظام العالمي الجديد بلا استعمار وهيمنة أمريكية".

وفي تصريحات لقناة "هیسبان تي في" التلفزيونية، وصف مادورو العلاقات بين إيران وفنزويلا بـ"الوطيدة"، واعتبرها "نموذجا للتضامن والدعم المتبادل في الفترات الصعبة".

كما علق على إرسال إيران الوقود إلى فنزويلا قائلا: "إن وصول السفن الإيرانية إلى فنزويلا كان رائعا..في ذلك الوقت كنا قد أوقفنا عمل 4 مصاف لنا بسبب الإرهاب الاقتصادي المفروض من قبل الولايات المتحدة..لم يكن لدينا أي وقود".

المصدر: RT + "إيرنا"