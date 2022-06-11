اعتقال ضابط أمن دولة أوكراني سابق في صربيا لتهريبه أموال ومجوهرات

اعتقلت الشرطة الصربية مواطنين من أوكرانيا وألمانيا، حاولوا نقل أحجار كريمة وعملات عبر الحدود مع مقدونيا.

ووفقا لما نقلته "تاس" عن وزارة الداخلية الصربية، تم اعتقال المخالفين أثناء عبور الحدود. وتم العثور في سيارة المعتقلين على 607 آلاف دولار، و124 ألف دولار وقطعتي زمرد.

ووفقا لعدد من وسائل الإعلام المحلية، يدور الحديث عن الرئيس السابق للإدارة الرئيسية للأمن الداخلي في ادارة امن الدولة الأوكرانية، أندريه ناوموف.

وتم احتجاز المخالفين لمدة 48 ساعة، وهم مهددون بالسجن لمدة تصل إلى 12 عاما.

المصدر: تاس