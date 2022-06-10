خبير أمريكي: أوكرانيا لن تتمكن من استعادة الأراضي المفقودة حتى بمساعدة الغرب

قال ريتشارد هاس، رئيس المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية، إن أوكرانيا لن تتمكن من العودة إلى حدود 23 فبراير 2022، وذلك رغم استمرار المساعدة الغربية بالشكل الذي يتم تقديمه الآن.

وقال هاس في مقال نشر يوم الجمعة في مجلة Foreign Affairs إن "الولايات المتحدة رفضت إرسال أفراد عسكريين، ورفضت فكرة منطقة حظر الطيران فوق أوكرانيا وتخلت عن فكرة كسر الحصار الروسي على الموانئ الأوكرانية"، مشيرا إلى أن "ضبط النفس هذا أصبح مظهرا من مظاهر الحكمة، لكنه يؤكد مرة أخرى حقيقة أن أوكرانيا ستضطر للقتال بنفسها، وحتى بمساعدة الغرب، ربما لن تكون قادرة على استعادة الوضع الذي كان قائما قبل فبراير، ولا حتى عام 2014."

في الوقت نفسه، اعتبر هاس أنه على الرغم من ذلك، من غير المرجح أن توافق أوكرانيا في الوضع الحالي على إبرام سلام مع روسيا إذا كانت ينص على توطيد تنازلات إقليمية خطيرة، لأن المساعدة الغربية المتاحة لا تزال تمنحها الفرصة لمواصلة القتال. ومع ذلك، يلاحظ الخبير أن أي مشارك في النزاع يجب أن يزن باستمرار إيجابيات وسلبيات استمراره مع الخسائر والمكاسب المحتملة من وقف الأعمال العدائية.

وتابع هاس: "التنازل عن الأراضي من أجل السلام قد يكون أو لا يكون خيارا جذابا لأوكرانيا، تعتمد الإجابة على المناطق وإلى أي مدى نتحدث عنها، وما إذا كانت هناك إمكانية لإعادة هذه الأراضي في المستقبل، بالإضافة إلى شروط السلام الأخرى، بما في ذلك مدى استمرارها. من الصعب التنبؤ بكل هذا".

المصدر: تاس