الجيش الروسي ينشر منظومات دفاع جوي في ضواحي خيرسون

أفادت وكالة "نوفوستي" بتشغيل الجيش الروسي أنظمة دفاع جوي في ضواحي مدينة خيرسون الساحلية، التي تم تحريرها مؤخرا من قوات كييف.

وسمع دوي ثلاث انفجارات كان اثنان منها قويان.

وأصبح معروفا أن انفجارات في ميناء بيرديانسك ارتبطت بأعمال إزالة الألغام التي تجري هناك.

وفي وقت سابق، بذلت كييف عدة محاولات لاختراق الدفاعات وغزو أراضي منطقة خيرسون.

وحسب نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية للمنطقة، كيريل ستريموسوف، فإن الجيش الروسي أحبط جميع محاولات القوات الأوكرانية.

الصدر: نوفوستي