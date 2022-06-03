 
مباشر

الجيش الروسي ينشر منظومات دفاع جوي في ضواحي خيرسون

أخبار العالم

الجيش الروسي ينشر منظومات دفاع جوي في ضواحي خيرسون
Sputnik
منطقة خيرسون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t5x0

أفادت وكالة "نوفوستي" بتشغيل الجيش الروسي أنظمة دفاع جوي في ضواحي مدينة خيرسون الساحلية، التي تم تحريرها مؤخرا من قوات كييف.

وسمع دوي ثلاث انفجارات كان اثنان منها قويان.

وأصبح معروفا أن انفجارات في ميناء بيرديانسك ارتبطت بأعمال إزالة الألغام التي تجري هناك.

وفي وقت سابق، بذلت كييف عدة محاولات لاختراق الدفاعات وغزو أراضي منطقة خيرسون.

وحسب نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية للمنطقة، كيريل ستريموسوف، فإن الجيش الروسي أحبط جميع محاولات القوات الأوكرانية.

الصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا