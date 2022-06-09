أردوغان: سنكمل الحزام الأمني بعمق 30 كيلومترا شمالي سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددا أن بلاده لن تسمح بإقامة ممرات "إرهابية" على حدودها الجنوبية، وأنها ستكمل الأجزاء المتبقية من "الحزام الأمني" شمالي سوريا.

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وقال أردوغان في كلمة ألقاها ضمن فعاليات مناورات "أفيس 2022" بولاية أزمير غربي تركيا: "نعمل خطوة بخطوة على حماية حدودنا عبر خط أمني على عمق 30 كيلومترا (شمالي سوريا)".

وكان الرئيس التركي قد أعلن نهاية مايو الماضي أن أنقرة تعتزم استكمال "الحزام الأمني" الذي تعمل على إقامته على طول حدودها مع سوريا "في أسرع وقت ممكن".

وقال أردوغان في تلك المناسبة: "بمشيئة الله سنستكمل الحزام الأمني ​​البالغ عمقه 30 كيلومترا والذي نعمل على إقامته خطوة بخطوة على طول حدودنا مع سوريا، في أسرع وقت ممكن".

المصدر: الأناضول