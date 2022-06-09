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صحيفة: الجيش التركي ينتظر الأوامر للتحرك نحو سوريا

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صحيفة: الجيش التركي ينتظر الأوامر للتحرك نحو سوريا
Legion-Media
أرشيف
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قالت وسائل إعلام تركية إن القوات المسلحة التركية والفصائل السورية الموالية لأنقرة أكملت الإجراءات التحضيرية وتنتظر أمر أنقرة لبدء عملية جديدة عبر الحدود في شمال سوريا.

وبحسب صحيفة "صباح التركية" ، اتخذ الجيش التركي مواقع قتالية حول مدينتي تل رفعت ومنبج.

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وسائل إعلام تركية: القوات المسلحة تبدأ عملياتها في شمال سوريا خلال أسبوع
وسائل إعلام تركية: القوات المسلحة تبدأ عملياتها في شمال سوريا خلال أسبوع

ولفتت الصحيفة إلى أنه قد تم بالفعل تحديد أهداف العملية العسكرية التركية، والتي سيتم تنفيذها في وقت واحد في تل رفعت ومنبج.

إلى ذلك، نقلت صحيفة "حرييت" التركية عن مراسلين زاروا مناطق العمليات المخطط لها من قبل القوات المسلحة التركية في شمال سوريا، أن بدء العمليات سيكون خلال هذا الأسبوع.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد قال في وقت سابق إن القوات المسلحة التركية ستشن عمليات لمكافحة الإرهاب على حدود البلاد، وسيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن قريبا. وبحسب تقارير إعلامية، ستتم هذه العمليات في 4 مناطق سورية.

المصدر: تاس

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