واشنطن تبحث مع أوروبا فكرة تحديد سعر النفط الروسي

أكد جيك ساليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة تبحث بنشاط مع أوروبا أنظمة جديدة محتملة لتحديد سعر شراء النفط الروسي.

وقال معلقا على تصريح وزيرة المالية جانيت يلين: "واشنطن مهتمة بقدوم المورد الروسي إلى الأسواق العالمية، ولكن بأسعار مخفضة قسرا. لن أقول أكثر من الوزيرة يلين، لأننا نريد أن يكون لدينا مساحة آمنة لإجراء مشاورات مكثفة مع شركائنا الأوروبيين، وتجرى مثل هذه المشاورات عبر العديد من القنوات".

من جهته، أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق إلى "إمكانية تحديد سعر النفط الروسي بدلا من رفض شرائه".

وفرضت الولايات المتحدة حظرا كاملا على واردات النفط من روسيا، ويعتزم الاتحاد الأوروبي تقييد المشتريات في الأشهر المقبلة بنحو 90%.

وينسب الخبراء ارتفاع أسعار الوقود الذي أدى إلى تسارع التضخم إلى أعلى مستوياته في 40 عاما في الولايات المتحدة إلى الأزمة في أوكرانيا، والعقوبات الأمريكية على روسيا.

المصدر: "نوفوستي"