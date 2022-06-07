وزيرة الخزانة الأمريكية: واشنطن مهتمة بالحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية

أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن الولايات المتحدة مهتمة بالحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.

وقالت يلين خلال جلسات استماع في الكونغرس: "ما نريده هو أن يستمر النفط الروسي في التدفق إلى الأسواق العالمية من أجل احتواء نمو أسعار النفط العالمية وتجنب قفزة يمكن أن تؤدي إلى ركود عالمي".

في الوقت نفسه، نوهت إلى أن الحد من عائدات النفط لروسيا ما زال هدف السلطات الأمريكية.

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق أن حظر استيراد النفط من روسيا يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في الولايات المتحدة وأوروبا ولا مخرج أمام واشنطن.

المصدر: RT