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زاخاروفا: حظر استيراد النفط الروسي يفاقم الوضع في الولايات المتحدة وأوروبا

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زاخاروفا: حظر استيراد النفط الروسي يفاقم الوضع في الولايات المتحدة وأوروبا
Legion-Media ZUMA Press
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن حظر استيراد النفط من روسيا يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في الولايات المتحدة وأوروبا ولا مخرج أمام واشنطن.

وقالت زاخاروفا: "الحظر المفروض على أكبر منتج للطاقة يزيد الأمور سوءا. وليس لدى الولايات المتحدة مخارج. كانت هناك تسريبات في عدد من وسائل الإعلام تفيد بأن الولايات المتحدة تدفع عمالقة النفط، بمن فيهم شركة "شيفرون" للتعاون مع فنزويلا، متعهدة بالحماية من العقوبات".

وأضافت: "بطريقة ما، كل وعود "التحول الأخضر" و"روح غلاسكو" تم نسيانها تماما، المبعوثون الأمريكيون يبحثون بشكل عاجل عن النفط والغاز في جميع أنحاء العالم. أولا وقبل كل شيء، لأنفسهم، وثانيا للأوروبيين الذين جروهم إلى مستنقع العقوبات هذا".

المصدر: نوفوستي

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