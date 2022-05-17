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واشنطن تمنح شركة "شيفرون" للطاقة ترخيصا للتفاوض حول أنشطة محتملة مستقبلا في فنزويلا

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واشنطن تمنح شركة
Gettyimages.ru
علم الولايات المتحدة
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أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن واشنطن منحت شركة "شيفرون" للطاقة ترخيصا للتفاوض حول أنشطة محتملة مستقبلا في فنزويلا، لا تتضمن التعامل مع شركة النفط الفنزويلية الحكومية.

ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي رفيع صرّح للصحفيين قوله إن "وزارة المالية بعد تشاورها مع وزارة الخارجية، أصدرت ترخيصا محدودا يخول شركة "شيفرون" التفاوض على شروط حول الأنشطة المستقبلية المحتملة في فنزويلا".

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وأضاف أن الترخيص "لا يجيز التفاوض على أية اتفاقيات مع شركة النفط الفنزويلية الحكومية PDVSA".

وأشارت الوكالة إلى أن واشنطن تخطط أيضا لرفع العقوبات الفردية ضد كارلوس إريك مالبيكا فلوريس، النائب السابق لرئيس شركة النفط الفنزويلية الحكومية.

المصدر: "تاس" 

 

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