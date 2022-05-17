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لافروف ووزير الخارجية الفنزويلي يؤكدان عزمهما على تعزيز التعاون بين البلدين

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لافروف ووزير الخارجية الفنزويلي يؤكدان عزمهما على تعزيز التعاون بين البلدين
Globallookpress Konstantin Kokoshkin
وزارة الخارجية الروسية
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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ونظيره الفنزويلي كارلوس فاريا، في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، عزمهما المتبادل على تعزيز التعاون الروسي الفنزويلي على الساحة الدولية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "ناقش الطرفان قضايا الساعة، وأكدا عزمهما المتبادل على تعزيز التعاون الروسي الفنزويلي على الساحة الدولية، والذي يقوم على أساس الرغبة في بناء نظام عالمي أكثر عدالة، وضمان السلام والأمن العالميين".

وأضافت: "خلال المحادثة هنأ لافروف فاريا على تعيينه في منصب وزير الخارجية، وشكره على إسهامه الكبير كسفير لفنزويلا لدى روسيا في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

المصدر: تاس

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