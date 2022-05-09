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"بالأحضان".. مادورو يهنئ بوتين والشعب الروسي بعيد النصر - فيديو

أخبار العالم

AFP
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - أرشيف
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هنأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الاثنين، الرئيس الروسي فلاديمير وبوتين والشعب الروسي بعيد النصر العظيم.

وكتب على "تويتر": "فنزويلا تحتفل بالذكرى الـ77 للانتصار على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى".

وأضاف: "أعانق الشعب الروسي والرئيس فلاديمير بوتين، ورثة الرجال والنساء الذين حرروا أوروبا والعالم من التهديد النازي الفاشي الذي يسعى اليوم إلى أن يولد من جديد".


وقال مادورو في تصريح بثه التلفزيون الرسمي في مارس الماضي، إن "تصرفات الدول الغربية ضد روسيا هي جريمة ضد الشعب الروسي وحرب اقتصادية".

المصدر: RT

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