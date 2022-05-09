"بالأحضان".. مادورو يهنئ بوتين والشعب الروسي بعيد النصر - فيديو

هنأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الاثنين، الرئيس الروسي فلاديمير وبوتين والشعب الروسي بعيد النصر العظيم.

وكتب على "تويتر": "فنزويلا تحتفل بالذكرى الـ77 للانتصار على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى".

وأضاف: "أعانق الشعب الروسي والرئيس فلاديمير بوتين، ورثة الرجال والنساء الذين حرروا أوروبا والعالم من التهديد النازي الفاشي الذي يسعى اليوم إلى أن يولد من جديد".

Venezuela celebra los 77 años de la victoria sobre la Alemania nazi, en la Gran Guerra Patria. Nuestro abrazo al pueblo ruso y al Presidente Vladimir Putin, herederos de los hombres y mujeres que liberaron a Europa y al mundo de la amenaza nazi-fascista que hoy pretende resurgir. pic.twitter.com/JMNX6AW5b6 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 9, 2022



وقال مادورو في تصريح بثه التلفزيون الرسمي في مارس الماضي، إن "تصرفات الدول الغربية ضد روسيا هي جريمة ضد الشعب الروسي وحرب اقتصادية".

المصدر: RT