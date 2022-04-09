مادورو: الغرب يريد تقسيم روسيا

صرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأن الغرب يخوض حربا واسعة ضد روسيا ويريد تقسيمها والقضاء على الأمل بعالم متعدد الأقطاب.

وقال مادورو في كلمة له يوم الجمعة، إن "الغرب ينسق الجهود الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية في حرب كبيرة ضد روسيا... وهم يريدون حربا لتقسيم روسيا إلى أجزاء وتدميرها والقضاء على الأمل بعالم متعدد الأقطاب".

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وأشار مادورو إلى أن هناك "ديكتاتورية إعلامية غربية تسعى لتبرير التصعيد الذي قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة مدمرة".

وكان الرئيس الفنزويلي قد صرح في وقت سابق بأن "الحرب العالمية قد بدأت"، معتبرا العقوبات الاقتصادية "المرحلة الأولى" منها، وداعيا للتخلي عنها.

المصدر: نوفوستي