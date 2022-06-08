زيمان يرفض طلب 127 مواطنا تشيكيا الانضمام للقوات الأوكرانية

أكد جيري أوفتشيك المتحدث باسم الرئاسة التشيكية أن الرئيس ميلوش زيمان، رفض طلب 127 مواطنا المشاركة في الأعمال العسكرية في أوكرانيا إلى جانب قوات كييف.

وقال: "بناء على توصية سلبية من وزارة الداخلية، رفض الرئيس ميلوش زيمان طلب 127 مواطنا تشيكيا للانضمام إلى القوات الأوكرانية".

وأشار إلى أن "هذا هو الرفض الثالث من قبل زيمان لمواطني الجمهورية في طلبهم للانضمام إلى القوات المسلحة لأوكرانيا، ففي وقت سابق في 24 مايو، لم يسمح لـ11 مواطنا في البلاد بالقيام بذلك، ثم في 1 يونيو لـ80 مواطنا".

ووافق زيمان في مطلع مايو الماضي، على الانضمام إلى القوات الأوكرانية لـ103 من مواطني الجمهورية.

ويسمح لمواطني جمهورية التشيك بالخدمة في القوات المسلحة للدول الأخرى فقط بإذن من رئيس الجمهورية، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة في البلاد.

المصدر: "نوفوستي"