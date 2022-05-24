زيمان يرفض انضمام 11 تشيكيا إلى الجيش الأوكراني

أكد المتحدث باسم مكتب الرئاسة التشيكية جيري أوفتشيك، أن الرئيس ميلوش زيمان رفض طلب 11 مواطنا تشيكيا للانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

وكتب أوفتشيك على "تويتر": "بناء على توصية سلبية من وزارة الدفاع، رفض رئيس الجمهورية ميلوس زيمان، الثلاثاء طلب 11 مواطنا من جمهورية التشيك الانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية".

Na základě nedoporučujícího vyjádření Ministerstva obrany prezident republiky 🇨🇿 Miloš Zeman v úterý dne 24. května 2022 nevyhověl žádostem 11 občanů České republiky o souhlas s jejich vstupem do ozbrojených sil Ukrajiny. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) May 24, 2022



يذكر أن زيمان وافق في وقت سابق من الشهر الحالي، على دخول 103 مواطنين تشيكيين إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

ويسمح لمواطني جمهورية التشيك بالخدمة في القوات المسلحة للدول الأخرى فقط بإذن من رئيس الجمهورية، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة في البلاد.

وأعلن أوفتشيك في مارس الماضي، أن "مقر الرئاسة في براغ تلقى طلبات للحصول على إذن للخدمة في القوات المسلحة لأوكرانيا من أكثر من 300 مواطن تشيكي".

المصدر: "نوفوستي"