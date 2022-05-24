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زيمان يرفض انضمام 11 تشيكيا إلى الجيش الأوكراني

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زيمان يرفض انضمام 11 تشيكيا إلى الجيش الأوكراني
AFP
الرئيس التشيكي ميلوش زيمان - أرشيف
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أكد المتحدث باسم مكتب الرئاسة التشيكية جيري أوفتشيك، أن الرئيس ميلوش زيمان رفض طلب 11 مواطنا تشيكيا للانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

وكتب أوفتشيك على "تويتر": "بناء على توصية سلبية من وزارة الدفاع، رفض رئيس الجمهورية ميلوس زيمان، الثلاثاء طلب 11 مواطنا من جمهورية التشيك الانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية".


يذكر أن زيمان وافق في وقت سابق من الشهر الحالي، على دخول 103 مواطنين تشيكيين إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

ويسمح لمواطني جمهورية التشيك بالخدمة في القوات المسلحة للدول الأخرى فقط بإذن من رئيس الجمهورية، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة في البلاد.

وأعلن أوفتشيك في مارس الماضي، أن "مقر الرئاسة في براغ تلقى طلبات للحصول على إذن للخدمة في القوات المسلحة لأوكرانيا من أكثر من 300 مواطن تشيكي".

المصدر: "نوفوستي"

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