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وكالة: الرئيس التشيكي يسمح لـ103 تشيكيين بالانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية

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وكالة: الرئيس التشيكي يسمح لـ103 تشيكيين بالانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية
AP
الرئيس التشيكي ميلوش زيمان
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أفادت وكالة "CTK" الإعلامية بأن الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان، سمح لـ 103 مواطنين تشيكيين بالانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

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ونقلت الوكالة عن المكتب الصحفي لرئاسة البلاد أن الوثيقة التي يسمح زيمان بموجبها لـ 103 مواطنين تشيكيين المحاربة في صفوف الجيش الأوكراني، يجب أن يوقعها أيضا رئيس وزراء البلاد، بيوتر فيالا.

ويحظر القانون التشيكي حاليا على مواطني البلاد الخدمة في وحدات عسكرية أو شبه عسكرية أجنبية دون موافقة رئيس الدولة. ويشمل هذا الحظر أيضا المواطنين الأجانب الذين لديهم تصريح الإقامة في الجمهورية.

المصدر: تاس

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