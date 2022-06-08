الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تستعد لاستفزاز من منطقة سومي ضد القوات الروسية لاستدعاء ردها

أكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف، أن القوات الأوكرانية تستعد لضربات مدفعية من منطقة سومي على المناطق الحدودية الروسية لاستدعاء رد القوات الروسية.

وقال: "وفقا للمعلومات الموثوقة المتاحة، فإن ضباط إدارة المخابرات المركزية الأوكرانية يعدون استفزازا آخر باستخدام مواد كيميائية خطرة.. ووفقا لخطة (سيناريو كييف)، ستشن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية ضربات مدفعية على المناطق الحدودية لروسيا من محيط مدينة سومي".

وتابع: "وعقب قيام القوات المسلحة الروسية بالرد على مصادر النيران، تخطط الخدمات الخاصة الأوكرانية لرش مواد سامة قوية في منطقة الاستفزاز".

وأشار إلى أنه "في مدينة سومي، تم رفع دعاوى حماية كيميائية لجنود القوات المسلحة الأوكرانية ومقاتلي الوحدات الإقليمية، وأجرت تدريب على إجراءات إعلان إنذار كيميائي".

وشدد ميزينتسيف، على أن "هذه الحقيقة سيسجلها متخصصون من منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية ويستخدمونها لاحقا لاتهام القوات المسلحة الروسية باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين".

وشدد الفريق أول، أن على "المجتمع الدولي الالتفات إلى حقيقة أن القوات المسلحة الروسية لا تستخدم أسلحة كيمياوية، وأن روسيا الاتحادية دمرت جميع مخزوناتها وفقا للاتفاقيات المبرمة".

المصدر: "تاس"