الدفاع الروسية: قوات أوكرانية فجرت قذيفة تحوي طنا من نترات الأمونيوم شكلت سحابة سامة ضخمة (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين أن القوات الخاصة الأوكرانية فجرت قذيفة تحتوي على طن من نترات الأمونيوم قرب بلدة مازانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "يواصل نظام كييف ممارساته الاستفزازية من أجل اتهام القوات المسلحة الروسية باستخدام مواد سامة، حيث قامت القوات الخاصة الأوكرانية اليوم في الساعة 13:35 دقيقة بتفجير قذيفة معززة بنحو طن من نترات الأمونيوم في مزرعة تقع على بعد كيلومتر ونصف شمال غرب بلدة مازانوفكا".

وأكدت الوزارة أنه نتيجة للانفجار تشكلت سحابة سامة على ارتفاع 1 كيلومتر تحركت باتجاه مدينة كراماتورسك.

وأشارت إلى أنه في 11 مايو، تم تنفيذ استفزاز مماثل من قبل قوات الأمن الأوكرانية في منطقة قريبة من خاركيف من أجل اتهام الجيش الروسي باستخدام الأسلحة الكيميائية، حيث تم تفجير خزانا للأسمدة، ويفترض أنه يحتوي على نترات الأمونيوم.

المصدر: تاس