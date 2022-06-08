الهند.. اعتقال قيادي في الحزب الحاكم نشر تعليقات معادية للمسلمين

اعتقلت الشرطة في شمال الهند قياديا شابا بالحزب القومي الهندوسي الحاكم، على خلفية نشره تعليقات معادية للمسلمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال مسؤولون إن هارشيت سريفاستافا، القيادي الشاب في حزب بهاراتيا جاناتا اعتُقل في مدينة كانبور بولاية أوتر براديش، وذلك بعد توترات طائفية وقعت الأسبوع الماضي أثناء مظاهرة قام بها مسلمون احتجاجا على تعليقات مسيئة للإسلام.

وقال براشانت كومار، المسؤول البارز في الشرطة: "لقد اعتقلنا السياسي المحلي لإدلائه بتعليقات معادية للمسلمين" ، مضيفا أن 50 شخصا على الأقل تم احتجازهم على خلفية أحداث التوتر التي شهدتها مدينة كانبور.

يأتي ذلك في أعقاب تعليقات مسيئة للنبي محمد كان مسؤول آخر في الحزب ذاته قد أدلى بها وأثارت موجة من الغضب الدبلوماسي دوليا.

المصدر: BBC