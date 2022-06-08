الولايات المتحدة توسع استخدام أقمار الشركات الخاصة للاستطلاع في أوكرانيا

قررت لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي توسيع دائرة استخدام الأقمار الصناعية التابعة لشركات خاصة، لتنفيذ عمليات استطلاع في أوكرانيا.

ودعت اللجنة مكتب الاستطلاع الوطني لتوسيع برنامجه التجريبي لالتقاط الصور من الأقمار المتابعة للأرض المزودة بالرادارات ذات الفتحة التركيبية (SAR) لعدد من الشركات الخاصة، والإسراع بتنفيذ هذا البرنامج.

وأدخل المشرعون التعديلات المطلوبة في هذا الصدد على مشروع الميزانية الدفاعية للسنة المالية القادمة.

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وحسب المشرعين، فإن استخدام أوسع للأقمار المزودة بتقنية رادار الفتحة التركيبية سيسمح لمكتب الاستطلاع الوطني بأن يقدم إلى كييف والحلفاء في الناتو صورا محدثة للأراضي الأوكرانية وأعمال القوات الروسية في الوقت الحقيقي وبدقة عالية.

ويشار إلى أن مكتب الاستطلاع الوطني الأمريكية يتمتع بشبكة أقمار كبيرة خاصة به، يحصل بواسطتها على صور من الأقمار الصناعية، ولكن تسليمها لأوكرانيا والحلفاء يتطلب وقتا لإتمام الإجراءات المتعلقة برفع السرية عنها. أما صور للشركات الخاصة، فيمكن تقديمها فورا.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمريكية تستخدم في الوقت الحالي بيانات من أقمار تابعة لعدد من الشركات الخاصة، بما فيها Maxar Technologies وPlanet وBlackSky. وتدرس حالية مسألة إشراك ما لا يقل عن 5 شركات إضافية في تلك الأعمال.

المصدر: إنترفاكس