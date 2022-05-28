الاستخبارات الأمريكية تنوي شراء صور فوتوغرافية فضائية من شركات خاصة

عقدت الإدارة الأمريكية للاستطلاع العسكري الفضائي اتفاقيات قيمتها مليارات دولار بشأن شراء الصور الفوتوغرافية الفضائية لدى الشركات الخاصة.

جاء ذلك في بيان نشرته في 25 مايو وزارة الدفاع الأمريكية.

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وأشار البيان إلى أن الاتفاقيات وقّعت مع شركات BlackSky ، Maxar ، Planet الأمريكية الخاصة. ويثمن قيمة الاتفاقيات بمليارات الدولارات وسيسري مفعولها لمدة 10 أعوام قادمة.

وأعلنت الإدارة الأمريكية للاستطلاع العسكري الفضائي أن تطبيق الاتفاقيات سيؤدي إلى توسيع غير مسبوق لنطاق مشتريات الصور الفوتوغرافية الفضائية الخاصة من قبل الاستخبارات الأمريكية.

فيما لم يذكر البيان سعر تلك الاتفاقيات. ويشار إلى أنها عقدت لمدة 5 أعوام مع التمديد المحتمل لمفعوله لاحقا لغاية عام 2032.

يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق بأن الاستخبارات الأمريكية تسلم الجيش الأوكراني معلومات استخباراتية واردة من الأقمار الصناعية عن تنقلات وحدات الجيش الروسي في أوكرانيا.

مع ذلك فإن جنود جيش جمهورية دونيتسك الشعبية عثروا في مصنع "أزوفستال" الذي تم تحريره مؤخرا من المقاتلين النازيين على أجهزة الاتصال الفضائي التابعة لشركة "سبيس إكس" الأمريكية الخاصة.

المصدر: تاس