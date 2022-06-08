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الخارجية الأمريكية قلقة لشراء الهند كميات إضافية من النفط الروسي

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الخارجية الأمريكية قلقة لشراء الهند كميات إضافية من النفط الروسي
Legion-Media
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أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا دونالد لو، أن السلطات الأمريكية تشعر بالقلق لشراء الهند ودول أخرى كميات إضافية من النفط الروسي.

وأعربت النائبة الجمهورية آن فاغنير أثناء جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي عن قلقها من أن "شركاء مهمين" للولايات المتحدة، بما في ذلك الهند، "يزيدون من استيراد مصادر الطاقة" من روسيا. وفي هذا الصدد، سألت فاغنير كيف تعتزم إدارة واشنطن "تعزيز أمن الطاقة" في مناطق المحيطين الهندي والهادئ.

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وقال لو ردا على ذلك: "أتفق معك، نحن قلقون بشأن زيادة كميات النفط الروسي، الذي تشتريه ليس فقط الهند، ولكن العديد من دول العالم".

وتابع: "نحن فخورين بأن شركة First Solar الأمريكية تنتج وحدات طاقة شمسية في تشيناي الهندية، والتي ستوفر 30 غيغاواط من الطاقة النظيفة للهند".

وردت عليه فاغنير: "لا أعتقد أن الألواح الشمسية ستمنع الهند من شراء النفط الروسي".

المصدر: تاس

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