وسائل إعلام: الهند تعتزم مضاعفة وارداتها من النفط الروسي

ذكرت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر، أن الهند تجري مفاوضات لزيادة وارداتها من النفط الروسي من خلال زيادة المشتريات من شركة "روس نفط"، كبرى شركات الطاقة الروسية.

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وجاء في مقال نشرته وكالة "بلومبرغ" أن "الهند تعتزم مضاعفة وارداتها من النفط الروسي، وتسعى المصافي المملوكة للدولة إلى الحصول على إمدادات أكبر من شركة "روس نفط" لأن اللاعبين الدوليين يرفضون التعاون مع موسكو".

ونقلت الوكالة عن المصادر أن الشركات المملوكة للدولة تعمل بشكل جماعي للتفاوض وتأمين عقود جديدة مدتها ستة أشهر لتزويد الهند بالنفط الروسي، على أن يقوم البائع بالتعامل مع قضايا النقل والتأمين.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن التفاصيل المتعلقة بأحجام وأسعار النفط لا تزال قيد المناقشة، وأن البنوك الهندية تعتزم تمويل جميع عمليات الشراء بالكامل.

ووفقا لحسابات وكالة "بلومبرغ" اشترت الهند أكثر من 40 مليون برميل من النفط الروسي بين أواخر فبراير وأوائل مايو من العام الجاري، أي بزيادة نسبتها 20% تقريبا عن العام 2021 ككل.

المصدر: نوفوستي