سفير روسيا في لندن: كييف قد تستخدم صواريخ "بريمستون" البريطانية لتأجيج الوضع حول أوديسا

قال السفير الروسي في لندن أندريه كيلين، إن أوكرانيا لا تملك البنى التحتية اللازمة لصواريخ "بريمستون" البريطانية، لكن نظريا يمكن استخدامها فزاعة لتأجيج الوضع حول أوديسا.

وقال كيلين يوم الأربعاء على قناة "روسيا-24": "بدأت هذه القصة في أبريل، الرسالة الأولى حول صواريخ بريمستون برزت قبل ذلك. في الواقع، هذه الأداة ليست قديمة، إنها جديدة تماما، حتى أنها لا تزال قيد الاختبار، ومن غير الواضح تماما على أي منصات ستكون، لأنها، بشكل عام، صواريخ قائمة تتموضع على الشواطئ، ولا توجد مثل هذه المرافق في أوكرانيا".

وأضاف: "ربما في الواقع، من الناحية النظرية، يمكن لأوكرانيا استخدامها في مكان ما فزاعة من الشاطئ، أعني، ليس للأغراض السلمية، وليس للمساعدة في إخراج السفن، ولكن بالطبع، ربما لتأجيج الوضع حول أوديسا".

وزعمت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس الأسبوع الماضي بأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تؤثر بشكل خطير على الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم.

فيما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق إلى أن أزمة الغذاء في العالم حدثت قبل وقت طويل من بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، وكانت أسبابها من بين أمور أخرى جائحة فيروس كورونا والحسابات الخاطئة للدول الغربية.

المصدر: تاس