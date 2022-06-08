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العثور على إحداثيات دفن المدنيين لدى المرتزق البريطاني الأسير (صورة)

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العثور على إحداثيات دفن المدنيين لدى المرتزق البريطاني الأسير (صورة)
Sputnik
المرتزق البريطاني الأسير/ أندرو هيل (صورة من كادر الفيديو)
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تم العثور على إحداثيات دفن 280 شخصا، يفترض أنهم من المدنيين، في دفتر م1كرات وجد مع المرتزق البريطاني الأسير، أندرو هيل.

العثور على إحداثيات دفن المدنيين لدى المرتزق البريطاني الأسير (صورة)
Sputnik
صورة من دفتر مذكرات المرتزق البريطاني الأسير/ أندرو هيل
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ووجدت في هذا الدفتر ملاحظات بإحدى الصفحات: "شرقا أو جنوبا. دفن جماعي لـ 280 مدنيا (إحداثيات 50.521318، 30.204626).. لا يوجد دخل حتى الآن، المدخرات آخذة في النفاد".

ووفقا لخرائط "غوغل" على الإنترنت، تتوافق الإحداثيات المشار إليها مع العنوان: أوكرانيا، منطقة كييف، ما بين مدينتي إيربين وبوتشا، من الممكن أن تكون بشارع محطة السكك الحديدية في إيربين.

ولم يذكر في دفتر المذكرات تاريخ الكتابة.

المصدر: نوفوستي

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