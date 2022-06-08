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لافروف عن إمكانية عقد قمة بين بوتين وزيلينسكي

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لافروف عن إمكانية عقد قمة بين بوتين وزيلينسكي
Sputnik
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لفت وزير الخارجية الروسي إلى تناقض التصريحات الصادرة عن المسؤولين الأوكرانيين، مشيرا إلى أن الرئيس زيلينسكي يرغب في عقد لقاء مع بوتين من دون هدف.

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وفي التفاصيل، تطرق سيرغي لافروف إلى الجهود التركية لعقد اجتماع قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مشيرا إلى أن زيلينسكي يرغب في اللقاء من أجل اللقاء.

وأشار رئيس الدبلوماسية الروسية في هذا السياق إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كان قد صرح بأنه سيبدأ المحادثات فقط بعد أن تنسحب روسيا إلى ما قبل 24 فبراير، ووصف هذا الأمر بأنه غير ممكن.

المصدر: RT

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